「別人小孩死不完」可以印證在電子煙、加熱菸等新興菸品的流行，透過社群網站方便買賣，使得全球兒童青少年使用率不斷的「倍速」攀升，在美國已是每5人就有1人使用，台灣約有3.8萬名青少年吸食，政府已有警覺而啟動跨部會防範。

董氏基金會執行長姚思遠表示，菸商利用法律空窗期，以年輕人慣用的網站作為廣告平台，圖文並茂散播「似是而非」的觀念，再透過難以取締的社群網路販賣新興菸品，就是為了開發新市場，吸引更多人使用電子煙，賺取更大的黑心利益。

今年以來，董氏基金會接到檢舉違規販售案件就有超過5500件，而且檢舉某公開社團每天都有近百則的販售訊息，還有教導如何躲避海關查緝、夾帶新興菸品回台灣。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，電子煙不但難以幫助吸菸者戒菸、更可能變成多重尼古丁的「菸品」使用者，研究已證實電子煙無論在開放或嚴管的國家，都以「傳染病」或「流行病」的方式吸引青少年使用，侵蝕全民健康。

國健署表示，電子煙、加熱菸等新興菸品的議題大家很重視，國健署查驗的經驗指出，新興菸品有8成驗出來都含有尼古丁與致癌物。郭斐然指出，電子煙的危害在於沒有治療藥物與戒癮方法，一旦上癮目前無法可救。

然而這些電子煙也會加上花香、果香更吸引人，據了解，南韓、美國的青少年使用率大增，國內目前有3.8萬名國高中學生使用電子菸，美國高中電子煙使用率竄升更快，從2011年1.5％到2018年已達20.8％，亦即5名高中生就有1人使用電子煙。

國健署菸害防治組長羅素英表示，看到國際間的發展狀況，政府也有警覺而展開跨部門動員，防止電子煙對於兒童、青少年的危害，目前菸害防制法的修法草案也有加強管制電子煙，以保護兒童、青少年的健康，這個法案在立院已經一讀通過，現在正尋各界支持，早日完成修法。

(中時 )