男星張洛偍年初到大陸參加演員選秀節目《演員的品格》，回來後休息沉澱自己，近期趁著空檔帶家人到大阪、京都自由行，與妹妹安排了景點，不只是家族旅行更是孝親之旅。

張洛偍一家到了不少觀光客必訪景點，像是伏見稻荷、清水寺、環球影城等，他說：「天氣雖然有點冷但還算滿舒服的！爸媽都非常熱愛來日本旅遊，所以交通方面有爸媽當導遊，我跟妹妹少做了很多功課，輕鬆不少！」

張洛偍近期剛結束上一個工作，利用工作空檔充電全家出國玩來場孝親之旅，陪陪家人也能放鬆心情。（圖／周子娛樂提供）

帶家人出國旅遊對不少人來說是件苦差事，但對張洛偍來說卻是相當輕鬆、珍貴的一件事。張洛偍有點感性的說：「我覺得和家人出國很放鬆，因為了解彼此的生活習慣，所以能在自己比較擅長的事情上互相照顧彼此。工作後還能夠全家一起出國，也會感到特別的珍惜！」因為是自由行，出發前大家各自提出想去的地方後再規劃行程，途中有什麼風景一家人就停下腳步欣賞、拍拍照，十分愜意。「下一站希望可以帶家人去歐洲走走。」

張洛偍去日本時正好遇上滿開櫻花，帥哥加上櫻花十分愜意。（圖／周子娛樂提供）

離開《演員的品格》後一直在調整自己心態跟狀態的張洛偍，也趁著這趟旅行沉澱自己，身心靈都重新充飽電的他也將回到工作崗位上，張洛偍說：「期待未來有更多不同的作品及角色和大家見面。」

(中時電子報)