花蓮縣政府觀光處長唐玉書（左四）等人拜會韓國深具規模的旅行社模德旅遊。（縣府觀光處提供）

花蓮縣政府為開發旅遊市場，觀光處長唐玉書率業界代表於本月22日起3天赴韓拜會外交部駐韓國台北代表部等單位，討論兩地深度旅遊合作方式，雙方相談甚歡。唐玉書返國後25日強調，將進一步拜會臺北韓國代表部代表楊昌洙，爭取包機直航、明年韓台會在花蓮舉辦等事宜。

韓國旅客去年來台旅遊超過101萬人次，為拓開韓國市場及打破韓國旅客「太魯閣一日遊、不在花蓮住宿」的旅遊模式，唐玉書偕同休閒旅遊協會榮譽理事長葉陳錦等人，拜會外交部駐韓國台北代表部代表唐殿文、交通部觀光局駐韓國辦事處主任黃怡平，以及模德旅遊等6家韓國深具規模的旅行社。

唐玉書不斷遊說、促銷花蓮的好山好水，韓國旅行社最是關心花蓮交通、地震問題，唐玉書答覆，花蓮位於地震帶，地震是自然現象，而適當的能量釋放，是避免造成災害的一道保險，正因有此自然現象，才會造就世界七大奇景更有「台灣張家界」美名的太魯閣。

太魯閣是韓國旅客最喜愛的旅遊勝地，有超過50條以上的天然步道，適合各年齡層旅客健走，而沒看過雄偉奇景的太魯閣峽谷，就像沒到 台灣一樣。唐玉書表示，會拜訪韓國駐台北代表楊昌洙，進一步洽談兩地包機直航事宜。除了太魯閣外，唐玉書也提及瑞穗、安通的溫泉生男之泉英雄湯，將找部落客或韓國藝人體驗宣導，俾提供韓國遊客多樣選擇。

今年6月間，觀光處將派員前往韓國清州市參加韓台觀光交流年會，設法爭取明年韓台會在花蓮舉辦，唐玉書指出，距離上一次2005年舉辦的韓台會已14年之久，一旦成功引進花蓮，預計會有150位韓國各大旅行社、航空公司、媒體等單位來花，可提升在韓國的見度，有效拓開韓國市場。

(中時 )