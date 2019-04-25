均豪精密工業公司高階主管組成的G-SAX樂團，演奏薩克斯風給桃山孩子欣賞。（羅浚濱翻攝）

多年以獎助學金協助五峰鄉學子的均豪精密工業公司，25日由高階主管組成的G-SAX樂團，上山演奏薩克斯風給桃山孩子欣賞，並購買桃山國小合唱團錄製的「迴響 霞喀羅溪畔」專輯，讓桃山孩子一圓出國比賽的夢想。

「再加把勁就達成目標了！」桃山國小校長蘇美娟說，第11屆德國韋尼格羅德約翰·布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽，將在7月3日到7日進行，師生們為籌得400萬元旅費，自食其力錄製專輯販售，加上社會各界善心人士捐助，目前距目標僅差60萬元了。

均豪精密公司從2014年開始，以獎助學金協助五峰鄉清寒優秀學子，並且每半年走訪一次學校，探望努力學習的原鄉孩子，此次亦愛心不落人後。

均豪精密總經理陳政興指出，公司所屬的均愛社與親朋好友們，愛心集資15萬元購買桃山國小合唱團錄製的最新專輯，希望協助專輯銷售量盡早達到7千張的目標。

陳政興昨帶同高階主管組成的G-SAX樂團上山，在桃山國小櫸木平台辦理的小小音樂會，

桃山國小合唱團以「不凡的愛」揭開序幕，G-SAX樂團則演奏幾首耳熟能詳的薩克斯風。

桃山孩子多是第一次親眼看見，並現場聽到薩克斯風美好的樂音，校長蘇美娟也隨後宣佈將可訂票到德國參加合唱比賽的消息，小朋友們都興高采烈，雀躍不已。

(中時 )