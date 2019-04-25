核四電廠空照圖。(本報系資料照片)

未來20年，天天是夏天！昨天有立委砲轟台電實施30的夏季電價，吸足人民荷包，讓台電爽領4.5個月年終。台醫院前副院長王明鉅說，未來2025年之後更恐怖，因為民進黨擺爛核電廠又搞綠能，要抽2兆的廢核稅加3兆元的離岸風電稅，至少每一度電費要漲0.84元，全國每家每年電費就要多支出3萬元以上。王明鉅疾呼籲，民眾不想多付這些錢，就請支持核電廠延役，核四重啟商轉。

有位立委在立法院質詢表示，台灣已實施超過夏季電價30年，讓台電吸足人民荷包，員工爽領4.5個月年終，他建議全年電價應分尖峰和離峰二種收費標準，以減輕民眾的負擔。

王明鉅今在臉書貼文表示，立委們為民眾荷包著想，認為每個月多付了500元的夏季電價很貴令人感佩。不過，不知道這位立委知不知道，未來2025年之後，平均每一度電費要漲0.84元(33%)，甚至這還是被低估，電價平均每度實際將高漲超過1元以上。這等於全國絕大多數的家庭，一年365天全年都在過夏天，全年都在用夏季電價付電費。

為何會造成電價暴漲？王明鉅多次提到，那是因為民進黨硬是不理會去年11月24日，有589萬人將近6成希望2025續用核電的公民投票結果，硬是繼續讓核電廠擺爛，所以要抽上2兆的廢核稅。硬是繼續推動拿著廢核法律當作依據來發展的離岸風電與太電光電，所以又要加上3兆元的離岸風電稅。他認為，如果這一切的能源政策再不改變，2025年之後，每一度電的電價就將高漲0.84元。且這數字一定是低估的。

每個家庭每年電費要多支出3萬元以上，這比每天都在用現在的夏季電價計算， 電費還更多得多。王明鉅認為，民眾若不想多付3萬元的電費，就該支持核電廠延役，核四重啟商轉。如果再怎麼公投也沒用，因為「他們」根本不會理會公投結果。那該怎麼做？王明鉅說，這就不用他教了吧！

(中時電子報)