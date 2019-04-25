律師法修正 重大犯罪者不得轉任律師 15:002019/04/25 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會今日通過律師法修正案，杜絕重大犯罪者如貪瀆司法官轉任律師；已轉任律師者，得於二年內廢止其證書。 涉犯特別重大犯罪者如貪污，經檢察官提起公訴，請領律師證書者，法務部得停止證書審查；執業律師，律師懲戒委員會得命其停止執行職務。 此外，調整律師入會制度，入會改採單一會籍，律師僅得加入其主事務所所在地的地方律師公會。 欲全國或跨區執業者，需依全國律師聯合會的章程申請，並繳納一定費用。 (工商 ) #律師 #重大犯罪 #犯罪者 #證書 #律師法 也許您會感興趣 推薦閱讀 律師說法》藝人Nono偷拍室友入浴照 妨害秘密？ 00:012019/04/22 社會 三十三觀音聖像紀念金幣 限量發行 04:102019/04/22 投資理財 婦產科名醫被抓姦 《震震有詞》律師：難成立通姦罪 22:252019/04/22 娛樂 NBA》陷入性侵疑雲 華頓聘大律師反擊 08:412019/04/24 體育 《最佳利益》接棒 《與惡》導演盼更多優秀作品被看見 14:502019/04/24 娛樂 政院明討論《律師法》修正 強化律師公益角色 21:462019/04/24 政治 黃光芹版權大戰李佳芬 律師突破盲點 09:392019/04/25 社會 《律師法》修正 貪汙不得任律師 14:042019/04/25 政治 社會熱門新聞 黃光芹版權大戰李佳芬 律師突破盲點 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 全台142名中高階警官異動 小聯盟分局長大洗牌 - 社會 - 中時 女檢命女被告全裸張腿 揉雙乳害下體濕 - 社會 - 中時 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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