行政院會今日通過律師法修正案，杜絕重大犯罪者如貪瀆司法官轉任律師；已轉任律師者，得於二年內廢止其證書。

涉犯特別重大犯罪者如貪污，經檢察官提起公訴，請領律師證書者，法務部得停止證書審查；執業律師，律師懲戒委員會得命其停止執行職務。

此外，調整律師入會制度，入會改採單一會籍，律師僅得加入其主事務所所在地的地方律師公會。

欲全國或跨區執業者，需依全國律師聯合會的章程申請，並繳納一定費用。

(工商 )