民進黨台南市第一選區立委初選參選人李退之專注農業問題，25日再提出對政府要禁用農藥巴拉刈的政策看法，由於青農向他陳情，巴拉刈庫存很多，他建議行政院蘇貞昌院長及農委會要有要更接地氣作法，以鼓勵的政策讓農民將手中巴拉刈的存貨拿出來，並換單一容量包裝來管理。

李退之表示，單一包裝的想法源自於企業包裝識別的概念，像可口可樂的曲線瓶，可口可樂1960年將曲線瓶註冊商標，所以全世界看到曲線瓶就知道是可口可樂，巴拉刈也可以此概念做為管控。以後巴拉刈只用單一的容量單一的標準包裝，這樣以後全國人民看到固定的包裝就知道這就是巴拉刈，以此作為風險管理，減少人民誤用的機會。

李退之說，他支持政府禁用巴拉刈政策，但是私下問過附近的青農，青農說他的存貨尚可用到4至5年，所以希望行政院蘇貞昌院長及農委會，應該要更接地氣去做，傾聽地方農民的心聲，友善大地且照顧農民，找出最佳解決方案，能夠真正照顧到農民的需求且兼顧大眾的安全。

(中時 )