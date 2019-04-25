中國醫藥大學新竹附設醫院引進衛福部核准專門治療憂鬱症的「經顱磁刺激術（TMS）」，是竹竹苗唯一有此設備的醫院，47歲張姓民眾經4週治療後，四肢疼痛和耳鳴症狀明顯減輕，也可以睡得好，大幅改落憂鬱症狀。

神經內科主任陳睿正指出，TMS是以磁脈衝，刺激大腦主管情緒區域的神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下的區域，達到抗憂鬱效果。

他並說，腦磁波刺激治療不需麻醉，是進行非侵入性且不用住院的治療，1週5天每次療程30分鐘，對藥物治療方式反應不佳的患者來說，是另種很好的治療選擇。

陳睿正解釋TMS設備由一個高電流脈衝發生器組成，該發生器產生約5000安培的放電電流，能夠在1毫秒內產生最大磁場為3T的短暫磁脈衝，來改變皮層神經元活動。

精神科醫師周伯翰指出，TMS的安全性很高，目前台灣核准的臨床適應症為藥物治療效果不佳的重度憂鬱症，經TMS治療改善率有6到7成，因此技術大腦定位很重要，建議要找有專業證照的醫師。

台灣目前正在建立經顱磁刺激訓練證照制度，如陳睿正就是國內臨床神經生理學學會高階磁刺激治療的專業教師，周伯翰則擁有歐盟證照。

中醫大新竹附設醫院腦磁波治療特別整合各專科醫師，能針對相關症狀給予最全面的評估與治療，並減少併發症，提供桃竹苗地區相關患者便利的治療，這種治療沒有健保給付，須自費。

(中時 )