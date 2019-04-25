「奶茶妹妹」章澤天3年前嫁給身價超過上千億台幣的京東集團CEO劉強東，未料劉強東去年在美捲入性侵女大生疑雲，去年底刑事方面獲判不起訴後，近日該女大生改提民事訴訟，網上還傳出關鍵當晚的監視器影片，使全案再受熱議，而對此事鮮少表態的章澤天最近被陸媒拍到和朋友去按摩店，看來亮麗纖瘦依舊。
劉強東捲性侵案的監視器畫面最近流出，還流傳女學生向劉強東律師索賠及道歉的音檔，第一時間從影片中可看出在聚餐時劉強東和該女並未坐在一起，離開時女學生「主動跟隨離開」，使網友推測劉強東是否遭仙人跳，但後來又流出飯局中劉強東主動向女學生攀談照片，該女還被勸酒多達19次。
而先前始終表示相信丈夫的章澤天，先前被爆辭去京東子公司董事職，之後網友發現章澤天手上仍握有劉強東其他10間公司的職務，可見兩人仍關係緊密。今陸媒報導，目擊穿著皮衣、戴鴨舌帽的章澤天出現在按摩店，看來氣色不錯，應未受丈夫捲性侵風波影響太多。
(中時電子報)
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