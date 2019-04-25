北市黃姓男子今年3月19日下午1點，在天母棒球場看大專棒球聯賽，意外撿到一壘後方的界外球，他想要保留下來給球員簽名，但主辦單位說不收門票，必須回收比賽專用球，雙方發生口角，並通知警察到場，黃認為自己願意花錢購買卻遭拒絕，辱罵員警「現在年輕刑警叫孬種」等話語，遭警以妨害公務逮捕送辦，士林地檢署偵結依法提起公訴。

40多歲黃姓男子獨自坐在1壘區後方看球，比賽中球員打出1壘後方界外球，他追上去在地上撿到棒球，工作人員上前要求歸還，但黃說，希望能夠帶走以後拿給球員簽名，遭工作人員拒絕。

黃認為主辦單位不近人情，其他比賽都可以送給民眾，而工作人員說明，大專院校聯賽不收門票，也沒有送球，希望黃不要侵佔棒球，並通知警察到場處理。

士林警分局天母所制服員警以及偵查隊便衣到場，希望黃先坐下，不要影響其他球迷看球，他隨即將矛頭指向便衣，辱罵「現在的年輕刑警叫孬種」、「來釘孤支啦」、「這種臭警察我看多了！」以及三字經等語，隨即遭逮捕送辦。

檢察官認為，員警在場執行公務，卻遭到穢語辱罵，涉犯侮辱公務員罪，依法提起公訴。

(中時 )