幼兒園小朋友25日特別為創世新竹院代言，呼籲大家踴躍捐贈電子發票。（陳育賢攝）

幼兒園小朋友25日特別為創世新竹院代言，呼籲大家踴躍捐贈電子發票。（陳育賢攝）

「919，順手捐發票，救救植物人！」為幫助植物人募集經費，新竹菲曼伲藝術幼兒園小朋友25日特別為創世新竹院代言，呼籲大家踴躍捐贈電子發票，只要在結帳時報出捐贈碼「919」，就可將電子發票捐給創世。

創世新竹院長曾綿美表示，1位植物人平均1個月需要4至6萬元的照護費用，以創世新竹院為例，目前安養了56位植物人，另到宅服務近100個家庭，每月支出相當龐大，因此許多經費必須靠院方自行募集。

過去發票一直是服務經費的重要來源，而過往也都是在各店家、停車場等處設立發票箱，但如此作法是以較被動式的方式募集。

但近年因電子發票的推行，加上很多民眾開始習慣將發票歸戶，根本就很難再捐出發票，導致募的發票數越來越少，與早年平均值相比，下滑了約4成，因此創世新竹院再發起電子發票捐贈碼「919」，希望增加電子發票的募集。

她說，民眾即日起就可在購物結帳時，向店員指明說發票要捐捐贈碼「919」，那該發票就會直接贈予創世新竹院。

為了宣導「919順手捐發票」，新竹市菲曼伲藝術幼兒園的小朋友特別化身代言小天使，手持「電子發票919捐創世」的標語，籲請大哥哥、大姊與長輩們，踴躍捐發票幫助植物人，童言童語融化了大人們的心。

(中時 )