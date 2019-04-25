白冰冰、沈玉琳、賀一航主持中視《我愛冰冰Show》收視破1.4，製作單位今（25日）特別舉辦慶功加慶生記者會，為白冰冰提前慶生，現場更找來2位內褲猛男性感祝壽，讓白冰冰「少女心」大發，直呼：「比起興奮，害羞比較多，我不敢看『小頭』，險些流鼻水。」單身許久的她還開玩笑：「夜晚一到，目屎就直流。」

白冰冰母親於去年4月離世，想到家裡只剩她孤單一人，讓她忍不住悲從中來落淚。她表示，助理日前買了一條口紅送給她，她卻不捨助理亂花錢，還叮嚀說：「年輕人多存錢，未來老了自己過日子，才能把自己照顧好。」即將於下個月過64歲生日，被問到生日願望她也說：「現在跟時間賽跑、跟生命拔河」，只期望身邊的親友都可以健健康康。

子弟兵「台一線」阿文與東諺也在慶生會場大虧白冰冰說：「再過兩年坐公車就可免費！」，沒想到反勾起白冰冰不愉快的往事，並哽咽說：「我有一次不怎麼愉快的婚姻、幾段戀情，以往出國都有男人照顧，後來一個人，望著很重的行李想說怎麼辦？以前有人幫我們拍照，現在自拍棒不求人這麼好用，也習慣一個人的世界了。」

(中時 )