古天樂與林峯飾演囚犯。（華映提供）

譚耀文飾演監獄教官，演出時卻因制服太熱不停爆汗。（華映提供）

《P風暴》在陸上映蟬聯13天的票房冠軍，已累積7.6億人民幣（約35.1億台幣），打破該系列紀錄，主演古天樂此次入監查案反貪，劇組特別重資打造一座接近真實監獄的場景，包含高聳的鐵絲網、密不透風的水泥面和排排併列的臥鋪，為求貼近真實的監獄樣貌，劇組還特別請監所教官指導獄中生活原則，古天樂表示：「因為獄中有很多不同的規矩和術語，他們會訴我們什麼可以拍，什麼不能拍，很感謝他們。」

首次加入該系列的林峯則大感驚訝，「一進到片場，就以為這是座真的監獄，穿上了囚服，覺得自己真的是囚犯了，很快入戲。」而再度回歸演出的林家棟也對這此入監服刑的戲分充滿期待，「我拍戲那麼多年，從來沒有演過囚犯，這次感覺好新鮮。」

演出監獄教官的譚耀文對劇組打造的監獄也印象深刻，「一進到場景中就覺得很逼真，會有種壓迫感。」只是教官服裝看似挺拔有型，卻用了很厚的材質，「穿起來真的很熱，還要一直演出罵人的戲份，常常演完一身是汗，但也覺得穿起來很有型，就值得了。」該片5月10日上映。

(中時 )