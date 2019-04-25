高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，成功扭轉綠營高雄20年執政，不僅獲空前支持，不少韓粉更賦予領導中華民國期盼。國民黨中央卻有「卡韓」之說，直指因韓學歷、血統、背景不受菁英權貴待見，而屢屢遭卡。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言：「你有沒有想過，你認為老韓做總統還差一截的地方，可能正是地氣族看他最爽最過癮之處？」

胡幼偉在臉書發文，首先批判：「老韓、郭董現在民意支持度如何，要看科學民調數字才知道，有人講得十分肯定，說誰怎樣以後，支持者已跑了大半，我不知道這是通靈還是怎麼知道的？這種話，我不敢隨便講。」

話鋒一轉，胡幼偉指出：「現在，有些高學歷者痛批老韓，這現象我看到了。每個人的言論，我都尊重。不過，我常提醒自己，我看老韓的角度，很可能和地氣族看他的角度十分不同。當然，這也需要做研究才能確認是否如此。」

胡幼偉進一步指出：「也許，同樣是韓粉，但『粉』的原因卻不盡相同。我自己的觀察和懷疑是：高學歷者對老韓看不上眼的地方，也許正是地氣族最認同老韓之處。我注意到，現在，有些知識份子認為，老韓的『境界』或『格調』畢竟上不了枱面，這個人，還是不行，很有問題！但你有沒有想過，你認為老韓做總統還差一截的地方，可能正是地氣族看他最爽最過癮之處？」

「換言之，看老韓這個人，不能光從「廟堂」的角度來看；你還得從「江湖」的角度來觀察他的策略。」胡幼偉並同時分析，韓國瑜所說的「密室協商」，重點是在「權貴」這2個字！胡提出結論：「他跟國民黨的傳統菁英份子，不是同一掛的人。他一度落魄的經驗告訴他，傳統的國民黨大小菁英看不起他。他要選總統，不能依靠國民黨大權貴、小權貴和奈米權貴的支持與幫忙，而是要以全台灣地氣族精神領袖與代言人的身份，超越黨派界限，囊括全台大多數工農群眾的選票，才能登上大位！」

(中時電子報)