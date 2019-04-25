台中》2019年04月25日 台中市▲白色休旅車，遭酒駕男追撞，左後方受損嚴重。（黃國峰翻攝）

台中》2019年04月25日 台中市▲蔡男因酒後開處，追撞等紅燈的前車，造成自己的車頭全毀，自己右腳還骨折。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區五權西路、龍富路口25日凌晨1點多，發生酒駕車禍事件，蔡姓男子駕駛銀色汽車，從後撞上前面等紅燈的白色福斯休旅車，造成福斯休旅車被推撞了10公尺遠，直到撞上前方電線桿才停止，蔡男本身右腳骨折，福斯車上郭男及乘客張男輕微擦挫傷，蔡男酒測值達每公升0.93毫克，將依公共危險罪函送法辦。

台中市警局第四分局交通分隊於25日凌晨1時30分接獲通報，指出五權西路、龍富路口發生車禍，員警到場發現為日產銀色轎車追撞福斯白色休旅車，銀車前方保桿脫落、右前輪受損嚴重，白色休旅車，撞上路旁電線桿，後方受損、輪胎外露，隨即管制現場進行蒐證調查。

警方初步調查，34歲蔡男駕駛日產銀色轎車，沿五權西路往環中路方向行駛，直至近龍富路口時，21歲郭男駕駛福斯休旅車，因紅燈而呈停止狀態，蔡男疑因酒醉，自後追撞白色休旅車，造成蔡男本身右腳骨折，郭男及乘客張男則輕微擦挫傷，因重擊力道大，郭男的休旅車還因此往前撞到前方的號誌燈桿才停止。警方對蔡男實施酒精濃度檢測，發現蔡男酒測值達每公升0.93毫克，依公共危險罪函送法辦。

台中市警第四分局再次呼籲，酒後不開車、開車不喝酒，酒醉上路害人害己，民眾切勿心存僥倖。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )