羅廷瑋在妻子陪同下公開澄清他未性騷擾賴佳微，並要賴最好去提告，讓法官搞清楚，如果告不成，他就反告賴佳微！（陳世宗攝）

台中市議員羅廷瑋、賴佳微兩人，24日雙方推擠中，賴佳微指稱遭到羅「性別歧視、言語霸凌」，25日舉行記者會譴責羅舉止違反聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》，已涉嫌性騷擾，要求羅公開道歉，並將全案移送市議會紀律委員會懲處。羅廷瑋說「她最好去提告、讓法官搞清楚」。

民進黨針對賴佳微議員遭性霸凌一事，總召李天生、副總召邱素貞、幹事長黃守達及曾朝榮、江肇國、陳淑華、張家銓、何文海、賴佳微、張耀中等人；25日高舉「性別歧視、言語霸凌」、「議員物化女性、公然性別霸凌」等手板，進行沈默抗議，表達不滿。

總召李天生說，國民黨羅廷瑋議員長期以來，對女性同仁言語及肢體霸凌的紀錄，賴佳微已好幾次提醒羅議員「請你不要碰我」，但仍遭到霸凌羞辱；議員行為不能無限上綱，黨團要求還原真相，將調出現場錄影帶，並移送議會紀律委員會懲處。

邱素貞表示，賴佳微議員今年37歲，羅廷瑋30歲，兩人只相差7歲，但羅一直對著賴喊「阿姨」；還說「阿姨歹勢！我沒有吃那麼辣」，明顯是言語霸凌。副議長顏莉敏也當場糾正制止，要他注意言行，但羅議員毫不理會；她呼籲羅應記者會公開向賴佳微道歉，不要大街上打人、小巷子道歉。

賴佳微還原現場時，當場淚崩不止！她說當時她高舉看板避免碰撞到市長，在推擠中應該彼此尊重；不過羅上、下半身都緊貼住她，她多次拜託「請您不要碰我」，但是羅卻揚言「去告我啊」、「我沒有吃那麼辣」；讓她感覺遭到羞辱，十分不舒服。

賴佳微強調，請教過律師控告羅性騒擾罪並不容易成立，如果成立，最多也是拘役50天，罰鍰5萬元；她認為市議員身為表率，因此將堅持提出告訴，並請媒體提供現場圖片或影像，要求羅召開記者會，正式向她本人及社會大眾道歉。

羅廷瑋說 他只說「我沒有吃這麻辣」？因她本身個性數直來直往、比較嗆，但他從未對人家外表做任何評論；當賴先叫他小孩子，當然就叫她阿姨，她才是霸凌別人的主事者，他只是回應賴，她不值得別人尊重，她在議會場上多次罵別人垃圾，這算不算是言語霸凌？

羅廷瑋強調，議會上難免都會有碰觸，如果要刻意放大就是炒作新聞，他不認為有性騷擾，他沒有想碰賴，混亂中脽碰到誰都不清楚；賴最好去提告，讓法官搞清楚，如果告不成，他就反告賴佳微！

(中時 )