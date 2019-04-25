民進黨中評會對台南市議長跑票3位議員作出停權不開除處分，民進黨台南市黨部主委黃先柱25日炮轟黨中央為了總統初選「與魔鬼交易」，伸黑手進中評會，惹惱基層支持者，宣布即日起關閉台南市黨部表達不滿，等待中央處理。

台南市議長選舉跑票案，造成民進黨提名的正副議長人選邱莉莉與郭清華落選，民進黨中評會才在今年2月才對脫黨競爭而當選議長的郭信良作出開除黨籍處分，並對聲稱在第二輪投錯票的陳碧玉提權半年。

民進黨中評會24日竟對公開跑票的陳怡珍、吳通龍與周麗津3名議員只作出停權1年半處分，此舉徹底激怒台南市黨部主委黃先柱，他25日以台南市黨部幾乎被眾多基層支持者揚言退黨為由，宣布無限期關閉市黨部，等待民進黨中央處理，安撫基層的不滿。

黃先柱怒指，4年前的台南市議長選舉還未實施亮票制度，當時5位民進黨黨團議員只是疑似跑票，黨紀就一律開除，不料這次議長選舉採亮票制，3位議員變本加厲公然跑票，換來竟是停權1年半的輕罰。

黃先柱以「英派為了總統初選，已不惜與魔鬼交易」一舉將火燒到總統初選戰場，炮轟黨中央有人將黑手伸進中評會運作，使黨紀明定的「唯一開除」變成「停權」，抗議黨紀蕩然無存，呼籲支持者「守護屬於我們，而不是屬於英派的民進黨。」

不只民進黨台南市黨部以關門表達不滿，民進黨台南市議會8名黨團議員25日以「民主已死」痛批中評會處分「爛到見骨」，聲稱將發動連署向當黨中央提仲裁，要求重新對跑票議員作出符合黨紀的處分。

(中時 )