這也許是最甜蜜的復仇吧！費城人荷斯金斯(Rhys Hoskins)日前面對大都會後援投手瑞姆（Jacob Rhame），遭到高速的頭部近身球而不滿。今天荷斯金斯再度於第9局面對瑞姆，這次荷斯金斯擊出一發2分炮，幫助球隊最後以6比0贏球，而開轟後荷斯金斯以緩慢的小跑步繞壘，花了34.2秒創下2015年來最慢紀錄。

大聯盟自2015年啟用「Statcast系統」有紀錄以來，目前最慢的繞壘秒數是2016年V.馬丁尼茲(Victor Martinez)創下的34.1秒，而荷斯金斯在差點被危險球擊中後，今天開轟時「慢跑」到創下新紀錄，以34.2秒名列最慢跑壘。

荷斯金斯開轟後和哈波慶祝。（美聯社）

賽後荷斯金斯則否認跑這麼慢是在報復：「我只是在擊出球的那刻對勝利感到驚嘆，我想這是每個人都會興奮的事。我不認為這是報復，我只是想有好表現。」

25日費城人面對大都會的比賽，荷斯金斯在第8局以一支三壘安打打開球隊攻下3分的局勢，又在9局轟出2分全壘打，最終費城人以6比0獲勝。賽後瑞姆對於荷斯金斯的跑壘沒有太多想法：「他逮到我了，如果我投得更好，他就不會有機會擊出全壘打後慢慢跑，這是他的工作，我沒有注意到他跑得特別慢。」

(中時電子報)