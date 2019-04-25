「百博集團」佯稱以投資海外虛擬博弈遊戲事業，保證獲利60至70％等方式，吸金數千萬元，有2400多人受騙，涉嫌詐欺、違反銀行法，台北地檢署繼4月1日指揮新竹市調查處進行搜索約談後，25日展開第2波偵查，約談余姓共犯等3人，並搜索余等人的4處住所，晚間將移送北檢複訊。

檢調調查，百博集團對外招攬民眾投資，宣稱該集團有多項投資，並以海外博奕遊戲為主，只要每單位投資新台幣1000元至35萬元不等金額，可依投資金額獲得鑽石、金、銀、銅等不同級別，每個月獲利高達60至70％。

檢調發現，依據百博集團官網資料，該集團會員人數3萬4000多人，實際投資人數有1萬6000多人，估計百博集團自2017年10月開始至今吸金數千萬元，被害人從南到北都有，約有2400多人，還有補習班老師上當受騙。

據了解，不少投資人去年向檢調檢舉，指稱他們2017年底開始投資，一開始每投資1000元，每個月都領700元，讓他們加碼投資，去年初百博說擴大規模、改成新投資模式，單筆金額5萬元，投資報酬率從60％下降到50％，4月過後投資人一毛錢也領不到了，才驚覺上當受騙。

檢調根據查扣的事證勾稽比對，發現余姓共犯等人也在百博集團內擔任招攬吸金幹部，於是展開第二波搜索約談。

(中時 )