台中市政府環保局招考清潔隊員，秉持公開、公平、公正原則，提供男女平等的就業機會，105年進用的一位女性清潔隊員，憑個人堅強意志力與敬業的工作態度，突破性別刻版印象，成為清潔車女性駕駛典範；日前以「少女的祈禱-女性駕駛之路」榮獲行政院107年「性別平等故事獎」入選，藉此鼓勵清潔隊員不分性別，追求幸福與成就。

環保局表示，參選活動須由市府各機關進行第一輪初選後，再與其它各縣市角逐全國獎項。環保局藉由一位女性清潔隊員積極勵志的性平故事，融合行政院推動性別平等的主流觀念，脫穎而出獲得全國性別平等故事獎的肯定與榮譽，昨日在行政院接受頒獎表揚。

環保局長吳志超說，清潔隊員從事勞力密集的戶外工作，因為工作環境特殊，必須身處日曬雨淋的環境中，對於身心健康及體力負荷是一大考驗，長久以來，清潔隊多以男性隊員居多，目前台中市清潔隊員3910人，男性與女性人員比例為3：1。

環保局為落實性別平等及消除性別差異性，招考清潔隊臨時人員時，訂定清潔隊臨時人員甄選辦法，秉持公開、公平、公正原則，並運用性別統計分析數據，特別導入1.9關鍵秒差的設計，使男女體能測驗能夠縮小性別進用落差，提供男女平等的就業機會。

獲選性平故事的女主角是105年進用的一位女性人員，憑著個人堅強的意志力，突破性別的傳統刻版印象，努力成為清潔車女性駕駛的典範，這個溫馨的職場故事，注入性別平等的教育能量，盼激勵男女清潔隊員，積極追求工作的幸福與成就。

(中時 )