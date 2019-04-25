大德國小提出多功能活動中心新建工程計畫。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌長期關心教育，25日邀中央及地方相關單位，共同會勘台中海線4所國中小，爭取改善硬體設備，總經費逾2.7億元，均獲教育部高度共識，允諾協助改善教育環境設施。

蔡其昌今邀集教育部國教署署長彭富源、台中市教育局副局長劉火欽、台中市議員楊典忠、施志昌及各里里長等，針對台中市永寧國小、大德國小、三田國小、大甲國中等4所學校教育設施進行會勘。

三田國小數座遊戲設施已老舊。（陳淑娥攝）

永寧國小校齡已逾90年，蔡其昌前往會勘。（陳淑娥攝）

梧棲永寧國小校齡已逾90年，蔡其昌與議員們先前爭取經費，編列4300萬預算重建活動中心，預計2020年完工。今會勘工程進度，同時並爭取活動中心內部裝修及景觀工程預算約950萬元，獲教育部首肯將編列預算補助。

梧棲大德國小提出多功能活動中心新建工程計畫，總經費7500萬元，獲教育部同意補助規劃設計費用改善學校困境。清水三田國小校內數座遊戲設施使用超過20年，教育部也允諾補助200萬元費用更新。

大甲國中手球運動是該校體育特色之一，從1973年至今多次榮獲全國之冠，培育多位國家選手，今提出活動育樂中心改建工程計畫，總經費1.9億元（分3年計畫），獲教育部同意補助初期規劃設計費用。

蔡其昌表示，教育的投資必須放眼未來，希望各學校相關的計畫皆能如期來進行，讓孩子有一個安全舒適的空間，品質不斷提升的教育環境，是所有人的共識。

(中時 )