2019年4月23日，由旺旺中時媒體集團、成都傳媒集團共同舉辦的第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會在中國·四川·成都大學順利啟動。

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

本次創意分享會，金犢獎邀請的嘉賓有：中共成都市委宣傳部副部長/成都市版權局局長師江先生、文化產業處處長曾登地先生；成都市人民政府台灣事務辦公室副主任王安國先生、宣傳處處長鐘馨女士；成都大學副校長楊玉華先生、中國東盟藝術學院學術院長彭吉象先生；旺旺中時文化傳媒北京有限公司總經理/時報金犢獎執行長林淑黛女士；資深創意人，Cheil傑爾廣告前中國區ECD 龍傑琦先生；成都傳媒文化投資有限公司總經理石碧川先生以及部分企業代表等。

除此之外，此次分享會更是吸引了成都市廣播電視台等15家媒體代表；梵木創藝區等15家文創企業代表。此次分享會可謂是盛況空前，那麼接下來，讓我們一同目睹此次分享會的精彩內容。

中共成都市委宣傳部文化產業處處長 曾登地先生。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

曾登地先生發表講話：時報金犢獎首次離開北京，來到成都舉辦頒獎典禮，藉此契機，成都市將聯合旺旺中時媒體集團舉辦2019金犢創意節，參與金犢獎命題，設置天府文化金犢創意獎。時報金犢獎來成都舉辦，既是促進兩岸文化交流、講好成都故事、傳播天府文化、彰顯新時代成都三步走戰略目標的重大活動，又是加快培育新動能、廣泛吸納全球高端文創產業、推動成都高速發展的重要舉措。此次金犢獎為成都文創帶來了新的契機，也為廣大創意事業的青年搭建了理想的平臺，希望廣大青年學子積極參加此次賽事，我們也將和大家一同描繪更加美好的城市生活藍圖。

成都大學副校長 楊玉華先生。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

楊玉華先生首先向在座的各位問好，歡迎大家來到成都大學。天府之國，有4千多年的文明史，自古都是創新之地，歷史上有許多大家在此地留下了不朽之名。成都是美食之都、美景之都、美女之都，目前成都大力弘揚以創新創造、優雅時尚、樂觀包容、友善公益為主要特徵的天府文化，以打造“三城三都”。金犢獎培育了無數菁英，此次金犢創意節由本校承辦，彰顯了成都大學促進兩岸交流的決心以及學校的軟實力。相信通過此次活動，能夠極大地提升同學們的專業能力，提高學校知名度、促進兩岸交流，最後祝願此次活動圓滿成功！

旺旺中時文化傳媒北京公司總經理/時報金犢獎執行長 林淑黛 女士。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

林淑黛女士首先向與會的各位表示感謝，之後回想20年前把金犢獎帶到大陸時的初心，秉持著：“兩岸好，台灣才會好”的信念，毅然決然地把金犢獎帶到了大陸，在這期間，金犢獎確實造就出無數英才。此次成都把比賽變成城市定位，這是罕有的，這將造福更多的成都英才。金犢獎的精神“初生之犢不畏虎”就是鼓勵大家在行業中要充滿勇氣，不畏挫折，懷揣夢想，充分拿自己的熱情在這個行業中生存、發展。金犢獎在當下全民創業創新的趨勢下，增添了許多新項目，給了大家更多發揮的空間，今年的總決審在成都，邀請大家參與整個比賽的過程，相信大家都可以收獲自己所得。

為學校頒發感謝狀。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

為老師頒發聘書。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎部分企業命題代表也在現場為同學們講解了企業命題，為同學們接下來創作指明瞭方向。

旺仔旺鋪平臺推廣主管 劉科賽先生。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

鼓勵青年創新創業，將好創意變成好生意，旺仔旺鋪將為同學們做好產品到物流等一體化服務，孵化有創業夢想的青年做老闆，相信你就是金牌CEO。

海爾集團統帥品牌統帥空調總監 王惠女士。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

統帥電器是真正專註於年輕人生活方式的專業家電品牌，希望讓更多年輕人從日常瑣事的束縛中解放出來，回歸簡單、純粹生活，用好創意來點亮發現生活的美好。

旺旺集團成都分行政經理 李梅女士。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

李梅女士對本屆金犢獎旺旺策略單進行了詳細的解讀，介紹了各款產品及廣告創意要求。九大主題，隨意發揮，同學們對哪個感興趣都可以進行創作，預祝同學們做出好作品，奪得大獎。

平潭綜合實驗區金融創新服務有限公司總經理特助 朱震天先生。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

海峽兩岸青年創新創業大賽的開展進一步總結了海峽兩岸青年在“雙創”方面的經驗教訓，更促使了兩岸青年創新創業基地、示範點等兩岸青年交流合作平臺更加規範有序地長足發展，培養了兩岸青年的創業意識和創新創業能力。

成都大學中國-東盟藝術學院美術與設計學院副教授 張鷥鷥。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

“隨處可見的熊貓元素，正如一張張名片，成為了城市文化軟實力的寫照，更在助力成都推動全方位對外開放中扮演著越來越重要的角色。”她還認為，以大熊貓為代表的天府文化正加快走向世界，成為彰顯中國氣派、巴蜀魅力、成都精神的獨特標識，而青年一代的創意設計在其中發揮了極為重要的核心作用。

資深創意人，Cheil傑爾廣告前中國區ECD 龍傑琦先生。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

最後，創意大是龍傑琦先生親臨現場，為學生開展了一次創意分享。他以第二十七屆時報金犢獎全場大獎作品為案例，呼籲廣大學子，在豐富自己學識的同時，還要關註社會公益事業。希望參與此次金犢獎的同學們，通過創意，為社會公益事業盡一份心力，藉此引領出一條讓創意結合公益解決社會問題的道路。

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

第二十八屆時報金犢獎全球創意分享會。(圖/旺旺中時文化傳媒提供)

(中時電子報)