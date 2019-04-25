華夏科技大學藝術季系列活動與成大藝術中心合作，邀請知名建築師朱鈞、台灣科技大學建築系教授施乃中及成大博士陳俊利等三位藝術家舉行作品聯展。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學藝術季系列活動與成大藝術中心合作，邀請知名建築師朱鈞、台灣科技大學建築系教授施乃中及成大博士陳俊利等三位藝術家舉行作品聯展。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學藝術季系列活動與成大藝術中心合作，邀請知名建築師朱鈞、台灣科技大學建築系教授施乃中及成大博士陳俊利等三位藝術家舉行作品聯展。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學藝術季系列活動與成大藝術中心合作，邀請知名建築師朱鈞、台灣科技大學建築系教授施乃中及成大博士陳俊利等三位藝術家舉行作品聯展。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學藝術季系列活動與成大藝術中心合作，邀請知名建築師朱鈞、台灣科技大學建築系教授施乃中及成大博士陳俊利等三位藝術家舉行作品聯展，1937年出生的朱鈞，1960年出生的施乃中，1973出生的陳俊利，老、中、青三代創作並列，共同闡述本次展覽主題：機遇–serendipity。

三人的作品皆從物體的型態做根本的探討，以跨世代理性思維，可變性與可組合性變成作品的內在核心。包括3D列印技術建築設計、餐具設計等作品，呈現直觀加內在的邏輯創作。

開幕茶會，朱鈞親臨會場致詞，分享其自謙為放牛班的學習歷程以及自由奔放的創意思維，雖然有時讓人無法辨認他的創作觀點，但也一直有意地讓自己的經驗抵抗著知識，企圖在此尋找藝術性的所在。現場展出的作品可以跟參觀者互動，強調：互動＝參與＝選擇，因為動手參與的過程會帶動思考與產生創意，創作不是他的出發點，讓觀者找到自己才是真正的目的。

華夏科技大學表示，朱鈞過去曾協助該校主持國際工作坊，也擔任過業師，帶領學生尋找創意來源，打開對人、事、物的好奇心及想像力，進而了解設計的過程及其中所需克服的挑戰，讓學生累積跨文化、跨學科的國際交流經驗。

(中時 )