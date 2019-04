超人氣日韓團體IZ*ONE將首度來台開唱。IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in TAIPEI將在2019年6月29日(六)在新莊體育館盛大演出。預告海報中以12種顏色為概念,象徵每位團員的無限能量。

日韓女團IZ*ONE將首度來台開唱。(圖/海樂提供)

韓國超人氣女團IZ*ONE是由韓日合作選秀節目《PRODUCE 48》最終決選出線的12名成員所組成。出道主打歌《La Vie en Rose》官方MV觀看次數突破YouTube千萬大關。迷你二輯《HEART*IZ》,更創下韓國女團專輯發行首週最高銷售紀錄。主打歌《Violeta》也在台灣、香港、泰國等地的iTunes Top Song榜獲得冠軍。

日韓女團IZ*ONE6月29日(六)在新莊體育館盛大演出。(圖/海樂提供)

(中時電子報)