為鼓勵民眾申請危老建築耐震初評的誘因，以及促進社區意見整合，內政部次長花敬群上午表示，內政部將加倍補助耐震初評費用，由目前的新台幣6000至8000元提高至12000元至15000元，約可達到費用的8成，政院核定後就可實施。另外，7月1日起推動私有公共建築物強制辦理耐震能力評估，大賣場、百貨公司都將納入。

內政部今天在行政院會報告「危險老舊建物耐震相關執行成果報告」。根據內政部的統計，目前屋齡30年以上的戶數有410萬戶，10年後將有640萬戶，政院去年起推動私有建築物耐震評估，花敬群表示，現有震耐震初評每件補助費用約6000元到8000元，約佔費用的40％，未來提 高到12000元至15000元，則可達到8成。從2016年截至去年，已辦理初評及詳評8633件，內政部希望未來3年，也就是到2021年為止，可辦理初評 1萬9555件，詳評500件。

內政部報告也指出，今年7月1日起，依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，將私有供公眾使用的建築物，在1999年12月31日前建造、單一所有權人、具一定規模的百貨公司、大賣場等納入強制耐震能力評估的範圍。

行政院長蘇貞昌則在院會裁示，危險老舊建物耐震相關執行涉及安全、市容及經濟力等各面向，要解決的困難，包含法令、經費及政策等，請內政部、教育部、財政部及金管會等共同努力、一體協助，讓台灣能加速相關資源投入，尤其台灣不只是人口快速老化、房子也快速老化，請相關部會加速辦理，內政部應督導管考，如相關部會尚有困難及難以解決之處，並由吳澤成政委召集相關部會及地方政府，協助予以突破。

(中時 )