英籍男子艾瑞克10年前和高姓女助理教授交往同居，為愛賣了房產、棄即將到手的博士學位來台教英文，但2人在一起10個月就分手，英男才發現母親遺留下19世紀維多利亞戒指不翼而飛，跨海打官司怒向高女求償並道歉，但桃園地院民事庭認為證據不足，判他敗訴。

艾瑞克是英國公民，和高姓女助理教授在英國結識、進而交往，2009年2月同居在男方的住處，沒想到異國戀情並未長長久久，同年12月兩人就分手，艾瑞克傷心之餘，驚見母親所遺留下來19世紀晚期的戒指也不翼而飛，跨海提告。

艾瑞克指出，自己原打算將價值台幣750萬元的英國房產出租當「包租公」，沒想到高女「裝神弄鬼」詐騙他，不但佯稱「來台教英文可以賺很多」，逕自將房屋出售，所得還據為己有，他為了高女來台，捨棄即將取得的博士學位和工作，沒想到人財兩空，除要求高女返還戒指、賠償損失，更要求她書面道歉。

高女矢口否認犯行，桃園地院法官調查發現，艾瑞克認為只有高女知道戒指存在、且有機會觸碰戒指，因此將矛頭指向高女，卻沒有其他積極證據，加上英國律師信函曾言明出售房屋所得用來清償艾瑞克的債務，法官也認為，英男已年過半世紀、教育程度高，有自己判斷力，難認女子片面之詞就能影響他做出賣房產、移居等人生重大決定，罪證不足下判艾瑞克敗訴。

(中時 )