民進黨今公布嘉義市立委初選結果，現任立委李俊俋意外落馬。李俊俋受訪時說說，惡意中傷的圖片長期以來都有，這他都可以理解，但黨中央的民調不同家之間差距達20％，「這是大家覺得奇怪的地方」。此外，李也語重心長地說，民進黨必須檢討，初選制度是否離民眾越來越遠。

李俊俋初選民調出爐後，讓不少立法院同事都感到意外與惋惜，認為他是相當有戰鬥力的立委，卻輸在自家的初選。

李也在臉書承認敗選，表示初選結束後，大家仍是嘉義人，「放下派系、放下立場、放下鬥爭，從此刻開始，做團結一心的嘉義人」。他提到，民進黨要翻轉現況，贏得這次2020大選，也希望大家支持民進黨的候選人王美惠。

不過李俊俋受訪時主動提及，三家民調公司的差距很大，他在黨中央的民調有贏，另外一個卻輸，中間有20幾％的差距，「這是大家覺得很奇怪的地方」。

李俊俋說，有很多的傳聞都是另外一回事，但民進黨必須檢討，這樣的初選制度是否離民眾越來越遠，「如果初選制度只有技術而不是看表現的話，那這樣的初選制度很危險」，另外大家也要思考，「民進黨到底鼓勵什麼樣的國會議員？」

李俊俋說，他的任期還沒結束，會努力把接下來的任期做完，強調依然會犀利問政。至於是否可能轉任不分區立委，李說，他沒有思考這個問題，現在就是把接下來任期做完。

(中時 )