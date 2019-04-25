高雄市長韓國瑜25日前往市議會參加「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，趁空檔他接受媒體訪問，再度呼籲真正愛護他的朋友，尊重「愛與包容」的主張，不要用激烈文字批判攻擊不同意見的人；至於黃光芹批他講「假韓粉退散」太沒人性，韓國瑜無奈表示，「假韓粉」說法不只針對黃光芹女士，也有很多民代反應有點困擾，所以他才提出這些呼籲，「不理解黃光芹用什麼角度看這件事！」

此外，27日由韓粉發起、在鳳山舉行的挺韓大會，韓國瑜表示他不會參加，「我身為高雄市長，去不是很妥當」。

韓國瑜上午在議會受訪，提到他昨天臉書發文重申「愛與包容」，不是只講2020選舉需要，其實應是所有人不分黨派、族群共同追求的，每次假韓粉用激烈文字批判攻擊，使被批判者心裡感覺不舒服，所以他才呼籲真正愛護韓國瑜的朋友，尊重他從競選高雄市長以來一貫的訴求主張。

中午他再度受訪，媒體問他，黃光芹認為他說「假韓粉」太沒人性，韓國瑜直回「我不理解耶」，因為他不是針對黃光芹才講假韓粉，事實上也接到很多民意代表的反應，覺得對一些假韓粉激烈的言詞反應有點困擾，所以他才提出這點呼籲，「不知道黃光芹女士用什麼角度來看這件事！」

媒體再問韓國瑜對參選2020的看法，他重申，之前發布的5點聲明已經代表很多他的意思，這部分他就不再回答；至於吳韓會，他這兩天都在議會，尚未與吳敦義主席敲定見面時間，等見面大家再來溝通，交換意見。

(中時 )