「椰奶屋」社區長照機構25日開張，將結合社區特色、服務台中市大肚區長者。（林欣儀攝）

有感於台中市海線地區長照資源缺乏，許多長者都窩在家中、較少外出，財團法人全成社會福利基金會繼前年在龍井區成立長照機構，25日大肚區長照機構「椰奶屋」正式開張，結合地方人力與資源，並導入「串門子」活動，提供有溫度的長照服務。

台中市副市長楊瓊瓔、全成基金會董事長聶玉美及地方代表一同為「椰奶社區長照機構」揭牌開幕，場面熱鬧。楊瓊瓔指出，大肚「椰奶屋」利用活動中心二樓空間，為申請電梯設施，足足等了近2年，並培訓在地服務員，讓社區與老人服務結合。

89歲的戴阿嬤是大肚區居民，去年底開始接受龍井長照服務，她開心說，以前每天在家裡閒著、相當無聊，但接受服務後，每天都可以到機構跟人聊天、運動，生活更有活力。而戴阿嬤的兒子中年失業，發現母親獲得良好照顧，也決定接受培訓、投入照服員工作。

楊瓊瓔強調，台中市約有280萬人口，其中65歲以上老年人占33萬，而大肚區老年人口比例更高達13.3％，對長期照顧服務需求大，藉由機構服務、滿足社區需求，此外，市府提出的恢復老人健保政策、最慢7月即可施行。

全成基金會董事長聶玉美指出，「椰奶屋」屬小規模多機能長照機構，提供日間照顧、臨時住宿及居家照護等多元服務，配合地方特色，空間內導入農家概念、3D池塘等設施，並推出「串門子日」，陪伴長者與鄰里互動。

(中時 )