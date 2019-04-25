外傳民進黨內醞釀下周三中執會提案暫停總統初選，讓黨主席卓榮泰陷入困境，甚至請辭黨主席。對此，總統蔡英文已駁斥，稱這是惡意的謠言，並向前行政院長賴清德再度喊話，一加一大於二。但賴清德今抨擊，現在民進黨根本沒跟他討論程序問題，只會要他退！

為避免民調落後的蔡英文在初選時出局，新潮流及非新系挺英勢力將聯手防賴，擬於下周三的中執會上提案暫停初選，並儘速召開臨全會，通過適用2020年總統及立委選舉的提名特別條例，但據了解，卓榮泰認為提名程序已經啟動，若中途喊卡，不符程序正義。

對此，蔡英文25日接受節目專訪，她強調這是惡意的謠言，她更向賴清德喊話，強調一加一大於二，只有團結才能勝選。

不過，賴清德可不這樣覺得。賴今天出席獨派活動時，被問到由總統府資政李明亮等人共同發起呼籲促成以「蔡賴配」1加1大於2的最佳組合；賴清德似乎按耐不住，激動說，「在初選過程一位強調某某配，這恐怕是選舉技術，有違民主程序、有違沒主精神，不足取。」

賴清德強調，民進黨是民主政黨，既然都登記參選，應該要盡最大努力贏得國人支持，代表民進黨，初選過後大家團結打贏這場勝仗，捍衛台灣安全以及民主，這才是正辦。

他說，制度都是初選決定人選後，由人選決定副手，在初選過程一位強調某某配，這恐怕是選舉技術，不足取。

至於1加1大於2；他說，初選後，民進黨一定要團結，團結力量大，不是初選過程中，以團結作為競選策略，應該有自信接受民主程序，爭得國人支持，一但贏得提名，自然而然一定要團結。

賴清德強調，他已經公開宣稱，「如果蔡英文總統贏的初選，我一定支持她，但很可惜，蔡總統到目前為止，仍未公開講，如果她輸掉，願意支持我」，「卻透過管道再說某某配，有違民主程序，也有違民主精神，不足取」。

賴認同團結力量大，但不能用團結來做為競選的策略。他更話鋒一轉，對於接下來的「蔡賴二會」，強調要談程序問題，才能展現民主風範。「我們要同時談初選的程序，過去見面都不談程序嘛！然後都要我退，這個不是民進黨應該有的作為」。

賴清德表示，他自從登記參選以來，公開或私下都表達同樣立場，其實現在基層最焦慮的，就是剛剛所提到的，大家擔心如果2020年總統立委選舉，總統輸掉了，立委席次又大幅減少，民進黨不是失去政權而已，台灣民主、主權都會受到衝擊，國人是因為有焦慮，也是因為社會多方督促，他才出來登記參選，希望爭取國人支持，承擔責任。

他強調，既然登記，一定要堅定走完民主程序，希望黨中央、五人小組可以看到這一點，今天國民黨為什麼在處理提名人時，紛亂不斷，就是因為看到民進黨，也沒有依照民主程序走，民進黨在台灣社會貢獻就是民主，「我們越民主越能帶領台灣，讓在野黨跟進學習，自從初選至今，置民主程序不顧，讓國民黨有樣學樣」。

他說，民進黨一定要堅定民主制度，捍衛民主精神，這樣才不會辜負創黨前輩以其長期以來，台灣社會對於民進黨德支持，「我們沒有民主，民進黨跟餓的距離就零了。」

(中時電子報)