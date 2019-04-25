台中市政府社會局假西屯區家庭福利服務中心，舉辦「好鄰居～二手物市集」開幕暨感謝會，由陳仲良副局長代表媽媽市長盧秀燕出席，感謝民間社團協助募集愛心物資；協助西屯區家庭福利服務中心辦理「好鄰居～二手物市集」活動，藉此傳達關懷弱勢家庭愛與惜福的信念。

社會局指出，與會有中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會理事長楊勝堡與蕭志猛秘書長、惠宇清寬社區主委林芳如、聚合發天廈社區副主委黃振軒、豐邑大砌四方社區主委許宏良、豐邑建設業務處社區經營課專員蔡舜如、富士康物業集團副總經理莊榮木，由他們共同提供捐助金錢、兒少書籍及玩具用品、二手衣物及幫助弱勢家庭。

社會局表示，6歲的小益，一看到二手物市集就欣喜地捂著嘴說道：「這裡是家樂福嗎！耶～可以選東西了～」，小益父親因案入獄服刑，從小由擔任臨時工母親獨力撫養。小益與媽媽從各式各樣的物資中，挑選了他們所需要的物品，有衣服、食物、鍋子、書包…等，提著大包小包一臉歡喜滿足的寫下對於捐贈物資者的感謝。

弱勢家庭時常伴隨著貧窮及經濟安全等議題，而社區是家庭獲得資源的豐沛綠洲，是提供家庭支持的重要管道，為落實「家庭為中心、社區為基礎」的服務理念，西屯區家庭福利服務中心以物資輸送平台的角色，與社區單位協同合作，將物資依食、衣、住、育、樂等不同主題分門別類，滿足弱勢家庭多元需求選擇。

社會局指出，透過這次活動設計帶入理財的觀念，讓弱勢家庭們能夠學習如何將1000元點數兌換真正所需的資源，藉由創造社區與弱勢家庭間資源循環再利用的機會，將資源充份利用最大化，同時也達到社區民眾對社區弱勢之關懷。

(中時 )