儒林國際獅子會25日邀請MD300台灣視力照護網力專案委員會與中山醫學大學視光學系師生們到喜樂保育院為憨兒檢查視力。（鐘武達攝）

二林喜樂保育院的憨兒們不善於表達，視力是好是壞沒有人知道，儒林國際獅子會25日特別邀請MD300台灣視力照護網專案委員會與中山醫學大學視光學系師生們到保育院舉辦視力篩檢活動，為憨兒們進行出生以來第1次的視力檢查。

保育院院長林玉嫦說，喜樂保育院有120名憨兒，其中只有3人戴眼鏡，但憨兒們的表達能力不佳，且絕大多數是自從出生以來都未曾接受過視力檢查，為此，無從得知孩子們的視力到底有沒有問題。

儒林獅子會長劉裕珍說，眼睛是靈魂之窗，早期發現視力問題，就可及早矯治與照顧，在得知喜樂保育院的需求後，即邀請MD300台灣視力照護網專案委員會、二林國際獅子會、二林十方國際獅子會與中山醫學大學視光學系等單位舉辦這場公益活動，如發現有孩子視力不良，更也將提供免費矯治或配眼鏡的服務。

看這裡！中山醫學大學視光系的師生為憨兒們檢查時，智能障礙與多重障礙的院生因為似懂非懂無法配合指令受檢，為此檢查人員甚至還要靠著玩具或餅乾慢慢誘導，相當有耐心。

MD300台灣視力照護網專案委員會提醒，想要保護靈魂之窗，平常除了注意避免過度用眼，每30分鐘就盡量休息5到10分鐘，而且要有均衡飲食並多攝取含有B-胡蘿蔔素、葉黃素、花青素、玉米黃素等黃綠色蔬果，戶外運動也很重要，多凝視遠方，讓眼睛的睫狀肌放鬆。

(中時 )