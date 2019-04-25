4今（25）日台東縣大武出現38.9度高溫，打破大武觀測史上紀錄。(圖擷自氣象局)

史上最熱4月天！受到太平洋高壓籠罩，西南風沉降增溫影響，今（25）日台東縣大武出現38.9度，打破大武觀測史上最高溫紀錄。台北市高溫也不遑多讓，來到35.9度，此為63年來4月最高溫。氣象局說，今天有12個測站皆打破以往4月的紀錄。

氣象局預報員陳建宇表示，今午1點5分台東縣大武出現38.9度高溫，此為大武觀測站1939年創站以來4月最高溫。目前氣象局已將台東縣列為橙色燈號。另外，今天台北的高溫也相當驚人，飆到35.9度，這是台北63年來4月出現的最高溫。

陳建宇表示，今天全台27個測站有12個飆出今年以來最高溫，除台東大武、北巿外，平地測站包括淡水、板橋、新竹、台中、成功、台東也都測到今年以來最高溫。

台灣今天多地出現高溫情形，陳建宇解釋，主要是受到太平洋高壓籠罩，加上半夜抵台的鋒面前緣，帶來溫暖空氣，才會造成全台宛如夏天般炎熱。

陳建宇說，今天深夜鋒面抵台，明天整天北部和中部沿海都會下雨，且因對流旺盛，將有短暫的強降雨發生，高溫大約降3到6度，後天（4/27）改吹東北季風，東北季風帶來的水氣會替東部帶來雨勢，周日（4/28）起全台逐漸變回晴朗穩定天氣，直到下周三（5/1）另一道鋒面來台。

(中時電子報)