高雄銀行提供慶富公司17.46億屢約保證，造成後續銀行聯貸，讓慶富取得國防部獵雷艦合約，高雄市議會25日進行「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，邀市長韓國瑜列席；韓國瑜強調，慶富案造成高雄市民損失，儘管檢調2018年2月已經簽結，但議會調查後，市府會由財政局彙整新的事證、疑慮，送政風處，若覺得不法，會將全案移送檢方重啟調查。

高雄市長韓國瑜25日受邀前往議會，參加「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，調查小組議員質詢高銀董座張雲鵬、總經理王進安在慶富案中的疏失，韓國瑜則在一旁仔細聆聽，身旁的副市長洪東煒、財政局長李樑堅也不時向韓補充意見。

韓國瑜就任高雄市長後，議會成立慶富案調查專案調查小組，由時代力量議員林于凱擔任召集人，25日的專案報告即由7名小組議員共用時間輪流質詢，即將接任華南金控董事長的高銀董座張雲鵬出席備詢，議長許崑源也正式邀請韓國瑜參與報告。

調查小組議員們輪番質詢，懷疑高銀徵授信、資金流向管控都有問題，討論放貸時，當時獨立董事林文淵又說「不支持慶富，沒資格當國防部長」，質疑有力人士護航，才讓高銀同意放款，事後金管會、檢調又替相關人員開脫。

議長許崑源痛批前朝「蛇鼠一窩」，在慶富案想怎樣就怎樣，以為沒人有辦法對付他們，現在新的市府執政了，他要求財政局長要去了解其中到底怎麼回事，不能讓17億多的貸款就以「失敗的放款」5字解釋過關，新的政府要有所作為，有不對的地方，違法該處理就處理。

但民進黨議會黨團質疑這場調查報告，根本是「政治審判大戲」，議員邱俊憲強調，市議會調查小組若真查出不法，應向地檢署檢舉，而不是在議事廳裡政治審判，憑空想像；黃文益則說，民進黨立場是勿枉勿縱，但如果查無不法，又拿來議會重新討論，根本是政治操作手段。

(中時 )