高雄市長韓國瑜日前針對2020選舉發表五點聲明，引起各界議論。國民黨草協聯盟發起人李正皓稍早表示，打天下跟治天下是完全不同邏輯，他分析後呼籲韓國瑜真的千萬要小心。

國民黨昨天召開中常會，中常會通過中常委姚江臨、曾文培與李昭平等人的提案，針對2020總統提名， 將授權組發訂定「第十五屆總統副總統初選提名特別辦法」，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且將主、被動擬參選人，包括不能表態的高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等已表態參選人納入，共同以民調方式產生人選。

由於國民黨將以全民調推舉總統候選人，使人氣高的韓國瑜有望參選2020。李正皓稍早在臉書分析指出，打天下跟治天下是完全不同邏輯。打天下時赤手空拳、什麼都沒有，就算拿一命換一命都不吃虧，但治天下時，每個決策、每句話都要很小心，因為一旦錯誤，倒楣的是人民、損失的是整個團隊的能量，「這點韓國瑜市長真的千萬要小心！」

網友則表示「確實要謹言較好」、「認同」、「所以彼此之間要聽言觀行」。

(中時電子報)