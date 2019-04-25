網挖朴有天過去腿部潰爛照片。（圖／取自《theqoo》韓網）

有人質疑朴有天說謊。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

32歲朴有天最近身陷吸毒風波，他遭前未婚妻、南陽乳業千金黃荷娜緊咬涉毒，朴有天第一時間否認後，又遭國立科學搜查院檢定呈陽性報告打臉，朴有天至今不認，透過律師回應正在尋找毒品如何進入體內，而網友此時挖出他過去被拍到腿部潰爛的照片，質疑是否和吸毒有關。

朴有天最近遭國立科學搜查院查出腳毛檢體對冰毒呈陽性反應，媒體隨之爆出朴有天近年來購買冰毒的次數和份量，韓國網友則挖出朴有天當兵期間和去年曾被拍到腿部和手部潰爛的照片，當時朴有天解釋是得到帶狀皰疹和受傷，但有人回應帶狀皰疹大多出現在身體一側，像這樣出現在腿部的情形並不多見。

網友進一步查到，吸食冰毒會出現發癢症狀，常見到有人會因忍受不了去抓皮膚，導致受傷，且發作時會忘了飢餓，便能快速消瘦，另外，若真的是帶狀皰疹長在腿部，患者大多是免疫力最低的狀態，很多人因此會痛到走路都不能走，懷疑朴有天說謊，引發熱議，真相須等當事人出面說明。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)