新北市石碇區公所與愛路迷協會於2019年4月28日假華梵大學共同舉辦石碇．華梵馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區公所與愛路迷協會於2019年4月28日假華梵大學共同舉辦石碇．華梵馬拉松路跑活動。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區公所與愛路迷協會於2019年4月28日假華梵大學共同舉辦石碇．華梵馬拉松路跑活動，是極具挑戰性的路跑賽事，並以高低落差大聞名馬拉松界。全程賽場在山巒起伏、綠水依傍的石碇區產業道路，石碇觀光協會也熱情的共襄盛舉，提供跑者消費優惠活動。

石碇．華梵馬拉松，其特色為優美的石碇溪谷風景、清新爽朗的森林氣息，徜徉於大自然的懷抱中賞景兼競賽健身，適合愛好在山林間跑步的選手參加，比賽主場地選在華夏文風、樓宇巍峨的華梵大學舉辦。

該校位於新北市石碇區大崙山頂，約海拔500至550公尺，為國內海拔第二高的大學。校內三友路沿線可見梅花、竹子、松樹散佈路旁，有森林大學之美譽。

石碇觀光協會也配合路跑活動，舉辦兩梯次小旅行，為參與馬拉松跑友與遊客，提供更在地的服務。活動包含在地文史工作者介紹淡蘭古道、石碇老街的歷史文化、美食及在地手作體驗，還有夜晚的賞螢活動等。同時提供跑友採購伴手禮的特別優惠，選購在地美食特產。

主辦單位愛路迷協會為了交通不便的跑友，特地安排遊覽車接駁，減少交通轉換奔波之苦，石碇馬拉松賽事車輛控管及接駁時間：

1、為配合當地觀光人潮不影響交通順暢，請選手盡量搭乘大眾交通工具。

2、賽事當日學校提供停車場供選手停車，選手需於活動當日5：40前進入校園停車。

3、大會備有接駁專車，將從捷運台北火車站東三門口接送跑者（需要乘坐者於報名時請登記，並繳接駁車費用300元）

4、搭乘接駁車者去程發車於當天上午4時至4時40分集合，第一班車額滿即發車、第二班於4時40分發車，接駁回程時間為上午10時30分至下午2時30分回程發車，人數坐滿即發車。

(中時 )