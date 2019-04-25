中天新聞

現在韓國瑜拚2020的呼聲高漲，不少韓粉要李佳芬在家洗衣服，讓韓國瑜好好選總統。其實早在兩年前，韓國瑜競選黨主席直播時，李佳芬就化身「雲林李小姐」call in給韓國瑜，要他好好打拚，「我會在家做飯，把小孩子養大，加油」，突如其來的放閃讓韓國瑜害羞臉紅、不知所措、結巴連連，同時也讓大家見識到夫妻倆的好感情。

當時韓國瑜正在直播中發表政見，突然被電話聲打斷，機警的韓冰馬上接話「我們接下來有一個神秘嘉賓call in，她跟我也有一點熟」。

韓接起電話後先是自我介紹「你好你好，我韓國瑜」，而嘉賓也回他「韓總你好，我雲林李小姐」，這時韓還什麼都沒發現，李小姐又說一句「特別幫你加油啦」，才驚覺這聲音是他自己的老婆，瞬間臉紅害羞、哈哈哈地笑個不停，「嚇我一跳！」

接著，李佳芬突然放閃「加油加油，我會努力在家做飯的，把你小孩子養大！」又害韓當機，「這個..這個…這個武打片一下變愛情文藝片，我轉不過來了。」

對此，網友們紛紛留言「可愛的雲林李小姐，這家人真好玩～」、「支持韓總！這個家庭令人羨慕」、「還好有認出來哈哈」、「韓國瑜娶到李佳芬真是上輩子修來的福氣。」

雲林李小姐call in要幫做飯,養小孩 韓國瑜臉紅了。(資料照)

(中時電子報)