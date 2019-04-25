俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參威）當地時間25日，俄羅斯總統普丁與北韓最高領導人金正恩在符拉迪沃斯托克舉行會晤。俄羅斯衛星通訊社消息，台北時間下午2時23分左右，普丁與金正恩結束一對一閉門會談，全程近兩小時。

據俄新社、俄羅斯衛星通訊社等媒體報導，「普金會」一對一閉門會晤持續了將近兩個小時，遠超原先規劃的一小時。會談過後，普丁稱，雙方討論了朝鮮半島局勢，就推動改善局勢所需要做的工作交換了意見；金正恩表示，他希望繼續與普丁進行有益和具有建設性的會談。

據克里姆林宮25日上午公布的會談安排，在兩國領導人的閉門會談過後，雙方將進行有俄朝代表團參加的擴大會議。俄羅斯派出的談判代表是副總理尤里‧特魯特涅夫、外長拉夫羅夫、交通部長尤金‧迪特里希、遠東發展部長亞歷山大‧科茲洛夫、俄羅斯鐵路總裁奧列格‧別洛澤羅夫、能源部副部長阿納托利‧亞諾夫斯基。

一對一閉門會談和團隊談判過後，俄方將舉行招待會。俄新社24日援引消息人士的話說，峰會的最後一項活動可能是兩國領導人共進晚餐，「不排除將用北韓菜餚進行招待」。

在與金正恩會晤後，普丁將飛往大陸參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。而金正恩將在符拉迪沃斯托克多待一天，屆時他可能前往其父金正日2002年曾訪問過的地方，也訪問附近的俄羅斯海軍太平洋艦隊司令部，並舉行艦艇登艦和戰死者慰靈碑獻花儀式、觀賞馬林斯基芭蕾舞團的演出等。

(旺報 )