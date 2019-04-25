池田依來沙露側乳和美胸辣翻。(圖／翻攝自日網)

池田依來沙半球掉出辣翻。(圖／翻攝自日網)

日本混血女星池田依來沙(池田エライザ)，擁有菲律賓和西班牙血統，憑著精緻五官和凹凸有致的火辣身材爆紅，近日，她登上最新一期的《週刊Playboy》，性感美照讓網友都快暴動了。

模特兒出身的池田依來沙，近年轉戰影視圈表現亮眼，在電影《我們都是超能者》中，完全演繹女性高潮的表現，讓她一炮而紅，更擔任新版《貞子》女主角，飾演一名心理諮詢師，電影將在下個月24日上映，為了配合電影宣傳，她也將在下個月底推出首本個人寫真集，以性感造型示人。

近日，她先登上最新一期的《週刊Playboy》，曬出最強「胸器」，只見穿上紅色比基尼的她，辣露蜜桃臀，另外2套衣服胸前都挖洞，深溝跑出來見客，還有一件只套黑色連身裙，裡面什麼都沒穿，渾圓側乳全看光，還有一張她躺在椅子上，由上往下拍的邪惡視角，半球整個掉出，性感又火辣，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

池田依來沙成為新版《貞子》女主角。(圖／翻攝自日網)

(中時電子報)