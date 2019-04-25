西螺鎮公所五月起加入「樂圾通」App系統，目前使用中。（周麗蘭攝）

「樂圾通」App透過垃圾車裝GPS定位讓民眾隨時掌握垃圾車當下所在位置，近年陸續有鄉鎮市公所加入，西螺鎮公所清潔隊五月一日起加入，節省民眾等垃圾車時間。

西螺鎮民常在社群網站詢問垃圾車為何沒來？垃圾車哪天收垃圾？鎮公所五月一日起與科技公司合作加入「樂圾通」App系統，解決倒垃圾問題。

清潔隊長呂佩原表示，鎮內的老年人口生活習慣多，這個手機應用程式上市時並未一開始就加入，但愛用手機聯繫的年輕族群已越來越多，今年特地勻支事務費來辦理，10輛垃圾車都已裝GPS定位系統。

呂佩原說，西螺鎮分成6區收垃圾，有些路線有時垃圾量太大以致延遲，誤點時間最長1小時，為避免鎮民困擾，以後可看手機追蹤垃圾車，車到了再出來。

斗六市公所是雲林縣最早加入「樂圾通」系統的單位，隊長黃義東表示，至少已加入4年，全市有18台垃圾車裝GPS定位系統，這幾年仍持續宣導民眾下載使用。

黃義東表示，當有市民反應垃圾車來的時間不方便倒，就告知他們下載「樂圾通」App，從垃圾車動態找出適合自己倒垃圾的時間、路線、地點。

雲林縣20鄉鎮市加入「樂圾通」的公所有斗六市、大埤鄉、斗南鎮、北港鎮、東勢鄉、林內鄉、莿桐鄉以及新加入的西螺鎮。

(中時 )