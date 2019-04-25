花蓮鳳林鎮林田山林業文化園區早年熱鬧發達，每年都有盛大的迎媽祖活動，閉場後人口大量外移，遶境停辦多年，去年由花蓮林區管理處協助重啟活動，今年也將號召第二、三代回鄉，以一期一會徵求遶境夥伴，預計27日再次登場。

林田山林業園區早年繁榮熱鬧，人口約2000多人，因林業危險性高，居民蓋廟祭拜保平安，固定每年五一勞動節連假舉辦迎媽祖，是聚落的重要盛事，40年前禁伐後，伐木產業隨即蕭條，僅剩下少數年老者留下，雖然每年都有祭拜，但人丁少，迎媽祖活動停辦多年。

花蓮林區管理處去年首次重啟林田山媽祖遶境，今年將持續辦理，花蓮縣林田山林業文化協進會表示，同樣迎著「復刻版」路線，預計27日上午9時從土地公廟起轎、沿著森榮國小、中山堂後方、康樂新村、場長宿舍、綠茵鐵道旁、中山堂前方、工作站、生活館大廣場、園區大門等區域繞行。

「跟著媽祖走訪林田山！」林田山林業文化協進會表示，媽祖遶境隊伍行徑幾乎完整走完林田山林場，即日起也邀集林田山二、三代回鄉，並於「林田山林業文化園區」粉專招募民眾一同為媽祖抬轎、灑花或擔任風光的旗手。

(中時 )