行政院會今天通過「海洋基本法」草案，依法將明定6月8日為國家海洋日，海委會也將在新法案施行1年內 提出「國家海洋政策白皮書」。海委會表示，未來立法完成後，將打造「生態、安全、繁榮」的海洋國家。

「海洋基本法」草案開宗明義，就是為打造生態、安全、繁榮之優質海洋國家，維護國家海洋權益，提升國民海洋科學知識，深化多元海洋文化，創造健康海洋環境與促進資源永續，健全海洋產業發展，推動區域及國際海洋事務合作，特制定本法。

依照草案內容，將明定6月8日為國家海洋日；統籌各目的事業主管機關涉海權責，制定海洋空間規劃法規與協調海域使用及競合；以和平、互惠確保我國海洋權益理念；以全球視野與國際戰略思維，提升海洋事務執行能量，強化海洋實力；訂定海洋汙染防治對策，強化汙染防制能量；強化國民親海、愛海意識，以及推動普及全民海洋教育等。

另外草案也明定，海委會將在基本法上路1年內發布「國家海洋政策白皮書」，海委會副主委莊慶達說，國家海洋政策白皮書將邀請國內相關學者專家，針對海域安全、經濟繁榮、生態永續等面向進行討論。至於外界關注的海域主權，會堅守在領海專屬經濟海域，整體政策目標除了海域安全、海域執法、海洋產業發展、海洋環境保護，也希望藉由立法深耕海洋文化，提升海洋科研；而依法中央政府也得成立「海洋發展基金」。

他表示，海洋廢棄物是今年的重點，國家海洋基本法第8條也提到海委會需訂定海洋汙染防治對策，對此海委會已經成立海洋保育艦隊，全面執行清理海洋廢棄物，未來也會制訂海洋生物保育相關法規，以符合聯合國永續發展目標，永續保育海洋資源。

(中時 )