時刻執行長李勁葦指出，考量東區消費力高且租金調降，相較之下比西門町CP值更高、更適合新銳文創產業。（北市府提供）

光武里長韓修和此次擔任忠孝復興頂好商圈發展協會籌辦人。（北市府提供）

台北市政府日前偕同當地組織成立首個商圈協會，當地光武里長韓修和25日表示，目前商圈發展協會已經有40個商家加入，後續還有百家申請，籌組進度超前；現場商家透露，忠孝東路路面空屋帶動區域租金調降，目前忠孝東路巷內每坪租金價位已經低於西門町核心商圈，加上消費力高、商家有特色，對於新創產業來說是CP值更高的選擇。

住商企畫研究室經理徐佳馨表示，東區現在的房租確實比西門町便宜，像是忠孝東路SOGO到明曜百貨，過去租金1坪2萬5000元至3萬元，現在調降到1萬8000元至2萬2000元，比西門町核心地區2萬至2萬5000元來得更便宜。

她進一步說明，離西門町捷運站較遠的地方，例如1號出口穿越紅樓到長沙街一帶，每坪大概7000元至8000元；東區靠近市民大道等較偏遠處，租金仍高達1萬多元，也就是說，東區目前僅核心區域降租比較明顯。

租金調降後，吸引不少新創公司以及集團企業進入，包括時刻旅行、雄獅旅遊、N-Ice Taipei等，時刻執行長李勁葦指出，考量東區消費力高且租金調降，相較之下比西門町CP值更高、更適合新銳文創產業，但政府應適度勸導租金在一定的範圍，避免人潮進來後，店面租金再度飆漲，又會面臨店家負擔不起的狀況。

北市產業發展局長林崇傑指出，市府已陸續加強硬體措施，包含廣場照明、假日徒步區、邀請街頭藝人進駐、與捷運地下街合作等政策，並協助當地店家成立商圈發展協會，希望透過協會跟市政府建立對話的平台。

韓修和此次擔任忠孝復興頂好商圈發展協會籌辦人，他表示，東區早期繁榮，近幾年商業狀況持續下滑，東區需要轉型，目前房租已持續調降，目前最需要就是改善凌亂街道，市府已著手協助，盼透過市府政策逐漸讓東區恢復榮景。

(中時 )