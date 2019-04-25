花蓮縣醫師公會前理事長黃啟嘉（中）擬參選下屆立委，積極爭取地方各界支持。（范振和攝）

有關國民黨花蓮縣黨部「第10屆立法委員選舉」黨內提名登記時程，與中央黨部意見相左，24日縣黨部再度召開臨時委員會議討論，決採權宜措施，立委擬參選人黃啟嘉25日強調，他尊重縣黨部作法。

縣黨部委員會議決定，讓參選人依原公告時間先行領表、登記。但縣黨部主委鄒永宏聲稱，縣黨部由下而上的民主程序是很清楚的，希望黨中央正視地方民意。不過縣黨部不希望衍生更多爭議，因此仍通知黃啟嘉、王廷升、林有志等3位參選人到縣黨部先進行登記，暫時保留參選權益。

鄒永宏指出，24日領表、登記是權宜作法，縣黨部並非已完成立委黨內登記程序。黨內提名的時程仍待與中央提名協調小組商議，讓中央、地方取得共識，並在完備所有程序後，才算完成黨內登記。

縣醫師公會前理事長黃啟嘉昨天下午完成立委黨內提名登記手續，他表示，雖然花蓮縣黨部委員會做出登記延期的聲明，不過因與中央黨部意見分歧，他為了保險起見，仍完成登記並繳納相關費用，他會尊重地方黨部的作業程序，至於是否生效，一切尊重縣黨部認定。

對於此次立委黨內提名作業地方中央不同調一事，欲參選的王廷升認為，立委初選提名作業時程，權責單位是中央常務委員會，花蓮縣經黨中常會核定通過列第3梯次時程，他已做好準備，期盼代表國民黨拿回花蓮立委。

另一擬參選人林有志於24日完成登記後，也對這次中央和地方黨部不同調感到遺憾，他和王廷升態度一樣，支持黨中央作法，並期待大家與他「有志一同」，一起讓花蓮偉大。

(中時 )