大陸央視25日報導，大陸國家主席習近平25日在人民大會堂會見越南政府總理阮春福。習近平指出，中越是具有戰略意義的命運共同體。雙方要以十六字方針和「四好」精神為指引，和衷共濟，攜手譜寫兩國全面戰略合作新篇章。

習近平指，要牢牢抓住共建「一帶一路」和「兩廊一圈」對接主線，大力推進基礎設施建設、產能、跨境經濟合作區等重點領域合作；要提升兩國聯通水平，帶動瀾湄次區域協同發展。要拓寬民間交流渠道，讓兩國友誼世代相傳。要加強在國際事務中的協同配合，維護兩國和廣大發展中國家共同利益。雙方要以實際行動維護海上和平穩定。

阮春福提到，越中是兄弟近鄰，擁有共同的社會主義事業和共同的發展目標。越方致力於推動越中全面戰略合作夥伴關係持續健康穩定發展，支持中國為本地區和世界和平繁榮作出更大貢獻。

他表示，越方很早就支持「一帶一路」倡議，願加強共建「一帶一路」同「兩廊一圈」規劃對接，深化廣泛領域互利合作，促進地區發展。越方願按照雙方共識，同中方一道，管控好海上問題，不使其影響兩國關係發展大局。

(旺報 )