患有中度近視的30歲蔡姓OL，因工作每天必須緊盯住電腦，日前她感覺右眼常看到不明黑點，一度以為是「電腦螢幕沒擦乾淨」，之後發現黑點始終都擦不掉，就醫檢查才知是罹患「視網膜格子狀病變」，經接受光凝固雷射手術治療，終於不再滿眼黑點。

亞洲大學附屬醫院兒童眼科主任崔永平指出，「視網膜格子狀病變」好發於近視族群、罹患率約8至10％，但其發生原因仍不明，罹患此病者因視網膜周圍組織變薄、造成結構脆弱，可能產生圓形或長條形病變，引發視網膜裂孔或剝離，若未積極治療，嚴重者可能失明。

崔永平表示，視網膜格子狀病變患者平時多不會有特殊症狀，但部分人會因不穩定的視網膜被玻璃體拉扯引發閃電或閃光症狀、有些視網膜裂孔造成出血會產生飛蚊症，若患者已出現閃電或飛蚊症症狀、有家族視網膜剝離病史者，應接受光凝固雷射治療，避免視網膜受到進一步傷害。

崔永平強調，近幾年因學生課業壓力大、3C產品普及等因素影響，台灣年輕族群近視比例高，儼然使得視網膜格子狀病變成為隱形視力殺手。建議近視達500度以上者應每半年至一年接受眼底檢查、即便曾接受雷射手術者也應定期檢查，若發現格子狀病變或有眼睛外傷、出血等情況，也應定期追蹤與處理。

(中時 )