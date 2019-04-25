看到食物標籤超過有效期限，多數人雖然不捨，還是會忍痛丟棄。到底食物過期還能不能吃？美國一家有機超市創辦人，從野外求生獲得靈感，一家人吃過期食物長達一年，身體尚未出現狀況。只是過期的食物雖然氣味和外觀無異狀，還是有孳生細菌、引發疾病的疑慮。

美國《媽媽有機超市MOM's Organic Market》創辦人納許（Scott Nash），吃過各種過期食物，例如：優格、松子青醬、鮮奶油、牛絞肉、雞胸肉，和墨西哥餅，過期時間從15天到一年都有。他帶著家人一起烹調這些過期食材，然後寫成紀錄。

「我的食物儲藏櫃，大多是外觀有損毀的罐頭、包裝有破損或過期，有的甚至連日期都不見了，都是過期的食品。」納許花一年的時間，每天吃不同種類的過期食品，全家人尚未出現身體不適的情況。

野外求生故事引發好奇，超市老闆吃過期品，稱有效期限不可信

「我常想，動物吃沒洗過的食物和沒煮過的水；我的狗常喝泥水解渴，貓會跑去馬桶喝，牠們都沒事。」納許在部落格上寫，他看過一本描寫二戰期間、納粹大屠殺的倖存者逃亡波蘭野外求生的書，書中談到，這些倖存者甚至得吃腐肉才不至於餓死。「我很好奇，人可以消化所謂『不安全』的過期食物到何種程度。」

50多歲的納許，開設連鎖有機超市超過30年，對於食材的新鮮度與成分瞭若指掌。對於食品有效期限，他認為應該更清楚規定日期的計算方式。「這些定義很含糊，什麼是過期？有賞味期限（best by）、有銷售期限（sell by），還有『多久前食用最好』等，這些規定沒有一致性，讓大眾很困惑。」

賞味期限vs.食用期限，美國農業部App提供食物期限搜尋

納許點出一個問題：食品有效期限真正的定義是什麼？一般說來，消費者可根據使用期限來判別食物的品質。由於美國缺乏全國性的明確規定，因此出現許多令人混淆的字眼。2016年美國國會修法，將食品期限標籤簡化成「賞味期」和「有效期限」兩種，前者是食用品質，後者是食用安全。美國農業部、康乃爾大學和食品行銷學會，也合作研發搜尋系統App，供消費者上線查閱食物的保存期限，類別涵蓋鮮蔬、肉類、奶製品、加工食品和罐頭等。

保存期限Used by：食用的安全日期；與有效期限Expiration Date定義類似。賞味期限Best by：食品可保持最佳品質的日期。

美國每年約有三到四成的糧食沒被吃下肚，一年多達相當6兆台幣的食物被丟棄。以四口之家估算，一年丟掉的食物，價值達5萬台幣；許多言論便將食物垃圾的增加，歸咎於食用期限的制定。

「有些東西明顯壞掉，但許多食物即使過期，都還是好好的，丟掉簡直是暴殄天物。」納許食用過期品時，用感官研判食物狀態，包括外觀、質地和味道。華盛頓「醫星」醫院的營養師喬爾金（Andrea Goergen）說，這是最基本的判斷技巧。「如果一樣食品沒超過期限，但外觀、味道聞起來和嚐起來都不對，應該要馬上丟棄。」

冷藏溫度不夠，縮短食物食用期限

營養師建議，雖然食品未超過期限，但外觀、味道聞起來和嚐起來都不對，最好不要再吃。(圖/pixabay)

有說法認為食品製造商故意縮短食品期限，是為了多賣產品。「食品製造商以相對保守的方式來設定食品期限，因為食安問題的影響太廣。」宣導垃圾減量的慈善機構Wrap計畫經理帕瑞（Andrew Parry），引用自家的研究數據指出，只有1/3的家用冰箱，符合攝氏5度以下的標準保鮮溫度；每提高1度，保存期限就減少一天。「廠商當然想多賣食品，但更想延長食物在架上保存的時間。」

食物保存影響人體健康，食用期限是參考指標

食用期限標籤還有提醒的功能：食物一旦保存不當，容易孳生病原體，導致人體食物中毒。例如常見於奶製品和肉類的李斯特菌、禽類和雞蛋的沙門桿菌、造成細菌性腸胃炎的曲狀桿菌，以及大腸桿菌等。由於肉眼無法分辦出這些病原體，即便食物完好無缺、無臭味，吃下肚之後才知道大事不妙，卻也為時已晚。

資料來源：Wtop、Guardian、Scott’s Compost Pile

(中時電子報)