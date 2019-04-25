雖然美國近期極力拉攏盟友，呼籲勿讓中國大陸電信巨擘華為參與當地5G建設，但隨德國有條件許可後，英國也宣布將有限度准許華為參與英國5G網路建設，英媒BBC指出，此舉意味著英國將與盟國美國背道而馳，成為由美、情報共享組織「五眼聯盟」中，唯一一個為華為開綠燈的國家。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）24日報導，英國首相、國家安全委員會主席梅伊（Theresa May）不顧內閣大臣們以及美國官員提出警告，允許華為有限度參與5G建設的天線設置等「非核心」基礎設施。在此期間，英國一直對華為持謹慎態度。英國情報機構政府情報通訊本部（GCHQ）局長曾於3月表示，「應全面理解中國技術帶來的機遇和威脅」

此外，儘管內政大臣賈維德（Sajid Javid）、外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、國防大臣威廉森（Gavin Williamson）、貿易大臣佛克斯（Liam Fox）和國際開發大臣摩丹特（Penny Mordaunt）等閣員都對梅伊的做法表達擔憂，國家安全委員會仍做了這項決定。

然而，此一消息使英國與美國不同調。美國曾告訴盟友不要使用華為設備，憂心這些裝置可能淪為中國大陸間諜行動的工具。美國國家安全局（National Security Agency）官員喬伊斯（Rob Joyce）表示，由美國、英國、加拿大、紐西蘭和澳洲組成的「五眼聯盟」，將不會使用那些對重要的國家基礎建設構成威脅國家的技術。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前曾警告，如果盟國堅持使用華為設備，將影響雙方的情報分享。

不過據英國廣播公司（BBC）報導，英國國家網絡安全中心主管馬丁（Ciaran Martin）似乎對此不十分憂慮。他說，任何有關華為的歧見，將不會威脅五眼聯盟國家間的情報共享，「我們都可以且已經解決不同的歧見」。

(中時電子報)