頑石劇團推出創團32年巨作「青鳥」兒童劇，由24位演員分飾60多個角色，並動員40位幕後工作人員。（王文吉攝）

「2019台中兒童藝術節」熱鬧展開，頑石劇團推出全新兒童劇「青鳥」，以象徵手法詮釋諾貝爾獎文學名著，表達大自然奧秘與人類幸福的實現。「青鳥」27日晚間將在葫蘆墩文化中心售票首演，為感謝劇迷，凡姓名有「幸福青鳥」其中1字，即可憑身分證索票觀賞。

頑石劇團推出創團32年巨作「青鳥」，由24位演員分飾60多個角色，並動員40位幕後工作人員。劇中以象徵手法完美呈現諾貝爾獎文學名著，鋪展1對小兄妹尋找青鳥的冒險旅程，兄妹倆歷經考驗，從中培養勇氣、懂得知足，最後領悟「施比受更有福」的道理。

劇團藝術總監郎亞玲表示，由於近年台灣經濟力消退，人民的幸福感受逐漸模糊，因此特別編演比利時象徵主義大師梅特林克創作的諾貝爾文學獎作品「青鳥」，期許透過經典劇作，喚起國人對生命價值與意義的思索，並傳遞「幸福，原來近在咫尺」的真諦。

郎亞玲指出，「青鳥」為頑石首齣非原創劇本，除力邀多媒體動畫導演吳德淳，聯合紙藝術家李恩、插畫家陳俐弎製作全新動畫場景、舞台設計。音樂方面有詞曲創作人廖博儀及名編曲家趙伯乾，量身打造動人配樂歌曲，搭配絢麗燈光技術，完美呈現文學名著，也讓親臨劇場的親子民眾，深思「幸福」對自己的意義。

(中時 )